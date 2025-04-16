Özellikle ilkbahar aylarında artan yağışlar ve kar erimeleriyle birlikte taşkın riskinin yükseldiğini kaydeden Öztürk, "Bu taşkınlar, nehir havzalarında birikmiş atıkları sürükleyerek daha geniş bir çevresel kirliliğe neden oluyor. Sonuç olarak yayla turizmi, doğru yönetilmediği takdirde Karadeniz'deki plastik kirliliğini ciddi biçimde artırmaktadır" şeklinde konuştu.