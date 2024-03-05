Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan 16 yaşındaki oğlunu yurt dışına kaçırdı!
İstanbul Eyüpsultan'da arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba, lüks ciple çarpan sürücü kaçtı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Kazayı yapan aracın sürücüsü yazar Eylem Tok ile ünlü estetik doktoru Op.Dr. Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu T.C. çıktı. Olay yerine gelerek oğlunu alan anne Eylem Tok, gece 04.30 sıralarında oğluyla birlikte yurt dışına çıkarak Mısır'a kaçtı
Korkunç kaza, 1 Mart Cuma günü saat 20.00 sıralarında Kemerburgaz yolunda meydana geldi.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Sarıyer'den 3 ATV motoru ile geziye çıkan Oğuz Murat Acı (29), Tahsin Arslan (23), Süleyman Arslan (21), Hasan Topal (25) ve İbrahim Gümüş (27), motorlardan birinin arızalanması üzerine Kemerburgaz yolunda emniyet şeridinde durdu.
ARAÇ ÇARPTI HAYATINI KAYBETTİ
Bu sırada, evli ve 1 çocuk babası olan Oğuz Murat Acı, bir ATV motorunun ışıklarını yakarak önlem almaya çalıştı. Diğerleri ise arızalanan motorla ilgilendi. O sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen lüks cip, emniyet şeridinde bekleyenlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 5 kişi ormanlık alana savruldu. İddialara göre cip sürücüsü ise kendi aracını bırakarak, arkadan gelen ve içerisinde arkadaşlarının olduğu başka bir araca binerek olay yerinden kaçtı. Kazada Oğuz Murat Acı olay yerine hayatını kaybetti. 4 kişi ise yaralandı.
YAZAR VE ESTETİK DOKTORUNUN OĞLU ÇIKTI
Kazada hayatını kaybeden Acı toprağa verilirken, kaçan sürücü hakkında önemli ayrıntılar ortaya çıktı.
Polisin yaptığı çalışmada kazayı yapan sürücünün yazar Eylem Tok ile ünlü estetik doktoru Op.Dr. Bülent Cihantimur’un 16 yaşındaki oğlu T.C. olduğu ortaya çıktı.
OĞLUYLA AYNI GECE MISIR’A KAÇTI
Polisin yaptığı çalışmalarda şoke eden ayrıntılar ortaya çıktı. Yapılan çalışmalarda, kaza sonrası olay yerine gelen yazar Eylem Tok, kaza yapan oğlunu alarak kaçırdı.
Olaydan sonra İstanbul Havalimanı’na giden anne Eylem Tok, oğlu T.C. ile saat 03.00 sıralarında Mısır uçağına binmek için işlem yaptı.
İşlemlerin ardından anne Eylem Tok ile oğlunun 04.30 sıralarında yurt dışına çıkarak Mısır’a gittikleri ortaya çıktı. Polis olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediyor.
OLAY ÖNCESİ VE KAÇIŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, olay öncesine ait görüntüler elde etti. Görüntülerde 3 ATV motorunun geçiş görüntüsü görülüyor. Olay sonrası yapılan çalışmalarda da ATV motoruna çarpan 16 yaşındaki oğlu T.C.’yle yurt dışına kaçan anne Eylem Tok’un görüntüleri elde edildi.
Soruşturma dosyasına giren görüntülerde, Eylem Tok ile oğlu T.C., olay sonrası saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanı’na geldikleri görülüyor. Kaçıştıkları araç içinde de görüntüleri ortaya çıkan anne ve oğlu, saat 03.00 sıralarında Mısır’a gitmek için işlem yaparken görülüyor. Elde edilen tüm bu görüntüler dosyaya konuldu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediliyor.