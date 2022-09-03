Yazın anatomisi

Yaz ayları, sinema salonları için 'Ölü Mevsim'dir. İzleyicilerin sinemalara fazla rağbet etmemesi nedeniyle yaz aylarında fazla Türk filmi gösterime girmez. Bu aylarda salonlarda çoğunlukla Hollywood yapımı filmler yer alır.
Pandemi döneminde 2020 ve 2021'in yaz ayları, sinemacılar için daha da zorlu geçti. 2022'nin yaz ayları ise 2020 ve 2021'e oranla daha bereketliydi.
İzleyicilerin 2022 yazında sinemalara olan ilgisinin bir önceki döneme kıyasla ne ölçüde olduğu en çok izlenen 5 filmden de anlaşılıyor. 2022 yazında en çok izlenen 5 filmle 2021 yazında en çok izlenen 5 filmin toplam gişeleri arasında % 72.5 fark bulunuyor.
2022 Yazının En Çok İzlenen 5 Filmi
• Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü
İzleyici Sayısı… 1.182.305
• Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi
İzleyici Sayısı… 1.057.677
• Jurassic World: Hâkimiyet
İzleyici Sayısı… 473.352
• Suikast Treni
İzleyici Sayısı… 206.232
• DC Süper Evciller Takımı
İzleyici Sayısı… 159.870
TOPLAM.. 3.079.436
Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü
2021 Yazının En çok İzlenen 5 Filmi
• Hızlı ve Öfkeli 9
İzleyici Sayısı… 959.767
• Black Widow
İzleyici Sayısı… 363.589
• The Suicide Squad: İntihar Timi
İzleyici Sayısı… 179.607
• Gerçek Kahraman
İzleyici Sayısı… 147.837
• Korku Seansı 3: Katil Şeytan
İzleyici Sayısı… 134.290
TOPLAM… 1.785.090
Hızlı ve Öfkeli 9
Ne var ki sinemalarda pandemi dönemi öncesine dönüş olup olmadığını anlamak için 2020 ve 2021 yaz aylarını değerlendirme dışı tutmak gerekiyor. Toplam 5.178.064 biletin kesildiği 2022'nin yaz aylarını pandemi öncesindeki yaz aylarıyla karşılaştıracak olursak sinema sektörünün pandemi öncesine henüz dönemediği görülüyor. 2022 ile 2019'un yaz ayları arasında % 73.40'lık bir fark bulunuyor.