Yazının İcadı, Tarihi, Gelişimi ve Bulunması

Yazının bulunması; üretilen ve ticaretin bir ürünü olarak ortaya çıkan mamullerin depolanıp kayda alınması ihtiyacı neticesinde ortaya çıkan önemli bir buluştur. İcat edilmesinden sonra büyük bir hızla çevre medeniyetler tarafından da kullanılmaya başlanan yazının gelişimi ne şekilde seyretmiştir? Peki, yazıyı ilk kullanan Türk devleti hangisidir? İşte yazının tarihi hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar…

Yazının İcadı ve Önemi

Tarihin en büyük buluşu olarak kabul edilen yazının icadı Sümerler tarafından gerçekleştirilmiştir. Yapılan arkeolojik çalışmalarla elde edilen bulgular incelenmiş ve yazının tarihi M.Ö. 3200 olarak belirlenmiştir.

Yazının icadını gerekli kılan gelişmelere bakacak olursak; Sümerlerin gerçekleştirmiş oldukları ticari faaliyetler ön plana çıkmaktadır. Gerek üretilen gerekse de ticareti yapılan ürünlerin saklanması ve kayda alınması yazının icadı için belirleyici bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Malların cinsi, miktarı, kime ait olduklarının belirlenmesi, tasnif edilmesi gibi ekonomik nedenlerle ortaya çıkan yazı; ilerleyen dönemde dini ve siyasi alanda da kullanılmaya başlanmıştır.

Yazının ilk örneklerine Sümerlerin dini tapınakları olan Zigguratlarda rastlanmaktadır. Bu yapılar dini birer yapı olmalarının yanında aynı zamanda da üretilen ürünlerin depolandığı alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Buralara teslim edilen ürünlerin kayıt altına alınma gereksinimi, ilk yazı örneklerinin ortaya çıkmasına olanak sağlamıştır.

Sümerlerin icat etmiş oldukları yazı çivi yazısı olarak isimlendirilmiştir. Kil ve balçıktan imal edilen tabletler üzerine, sivri bir aletle işlenen bu yazı türü papirüsün bulunduğu tarihe kadar varlığını sürdürmüştür.