Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Seçim
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Yeğenini 73 oy farkla geçerek başkan oldu

        Yeğenini 73 oy farkla geçerek başkan oldu

        Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek için dün 81 ilde sandık başına gitti. Bolu'nun Gerede ilçesinde iki dönemdir AK Parti'den belediye başkanı olan Mustafa Allar, resmi olmayan sonuçlara göre, Büyük Birlik Partisi'nden aday olan yeğeni Akif Allar'dan 73 oy fazla alarak 3'üncü kez belediye başkanı seçildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 14:18 Güncelleme: 01.04.2024 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amca-yeğenin seçim yarışı: 73 oyla kazandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek için dün 81 ilde sandık başına gitti. Seçimlerde bazı adayların profilleri de dikkat çekti. Bolu'nun Gerede ilçesinde amca-yeğen birbirlerine karşı yarıştı.

        2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

        Gerede'de Büyük Birlik Partisi adayı Akif Allar, iki dönemdir belediye başkanı olan amcası AK Parti'li Mustafa Allar’a karşı aday oldu.

        REKLAM

        AK Parti'li Mustafa Allar

        31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 16 bin 548 seçmenin bulunduğu Gerede’de resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'li Belediye Başkanı Mustafa Allar, 4 bin 526 oy ile 3'üncü kez başkan seçildi.

        Yeğeni Akif Allar ise 4 bin 453 oy alarak 73 oy farkıyla rakibi olan amcasına karşı seçimi kaybetti.

        Akif Allar'ın sonuçlara itiraz için İlçe Seçim Kurulu'na başvuru hazırlığında olduğu öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #bolu gerede
        #Yerel seçim
        #seçim sonuçları
        #Bolu seçim sonuçları
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den seçim değerlendirmesi!
        MHP lideri Bahçeli'den seçim değerlendirmesi!
        Ankara ve İstanbul'un 66 yıllık ortak tercihi
        Ankara ve İstanbul'un 66 yıllık ortak tercihi
        Olaylı maçın sevkleri açıklandı!
        Olaylı maçın sevkleri açıklandı!
        Afyonkarahisar'da tarihi bir ilk
        Afyonkarahisar'da tarihi bir ilk
        Onlar atık belediye başkanı
        Onlar atık belediye başkanı
        Bakan Şimşek'ten seçim açıklaması
        Bakan Şimşek'ten seçim açıklaması
        İlklerin seçimi! 2024 Yerel seçimi sürprizleri
        İlklerin seçimi! 2024 Yerel seçimi sürprizleri
        İstanbul'da hangi ilçeler el değiştirdi?
        İstanbul'da hangi ilçeler el değiştirdi?
        Yerel seçimler dünya basınında
        Yerel seçimler dünya basınında
        YRP sürprizi: 1 büyükşehir, 1 il ve 38 ilçeyi aldı
        YRP sürprizi: 1 büyükşehir, 1 il ve 38 ilçeyi aldı
        Hangi ilde hangi aday kazandı?
        Hangi ilde hangi aday kazandı?
        Seçim sonuçları nasıl yorumlandı?
        Seçim sonuçları nasıl yorumlandı?
        İşte en yüksek ve en düşük oranlarla kazanan adaylar
        İşte en yüksek ve en düşük oranlarla kazanan adaylar
        YSK Başkanı'ndan açıklama
        YSK Başkanı'ndan açıklama
        Sivas’ta BBP’nin adayı Adem Uzun kazandı
        Sivas’ta BBP’nin adayı Adem Uzun kazandı
        CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu
        CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu
        İYİ Parti'nin kazandığı tek il
        İYİ Parti'nin kazandığı tek il
        Kadın adaylar nerelerde kazandı?
        Kadın adaylar nerelerde kazandı?
        Açılan sandık: % 99.8... 81 kentte son durum!
        Açılan sandık: % 99.8... 81 kentte son durum!
        İş dünyasından seçim değerlendirmesi
        İş dünyasından seçim değerlendirmesi