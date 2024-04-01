Yeğenini 73 oy farkla geçerek başkan oldu
Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek için dün 81 ilde sandık başına gitti. Bolu'nun Gerede ilçesinde iki dönemdir AK Parti'den belediye başkanı olan Mustafa Allar, resmi olmayan sonuçlara göre, Büyük Birlik Partisi'nden aday olan yeğeni Akif Allar'dan 73 oy fazla alarak 3'üncü kez belediye başkanı seçildi.
Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek için dün 81 ilde sandık başına gitti. Seçimlerde bazı adayların profilleri de dikkat çekti. Bolu'nun Gerede ilçesinde amca-yeğen birbirlerine karşı yarıştı.
Gerede'de Büyük Birlik Partisi adayı Akif Allar, iki dönemdir belediye başkanı olan amcası AK Parti'li Mustafa Allar’a karşı aday oldu.
AK Parti'li Mustafa Allar
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 16 bin 548 seçmenin bulunduğu Gerede’de resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'li Belediye Başkanı Mustafa Allar, 4 bin 526 oy ile 3'üncü kez başkan seçildi.
Yeğeni Akif Allar ise 4 bin 453 oy alarak 73 oy farkıyla rakibi olan amcasına karşı seçimi kaybetti.
Akif Allar'ın sonuçlara itiraz için İlçe Seçim Kurulu'na başvuru hazırlığında olduğu öğrenildi.