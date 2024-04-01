Yeğenini 73 oy farkla geçerek başkan oldu

Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek için dün 81 ilde sandık başına gitti. Seçimlerde bazı adayların profilleri de dikkat çekti. Bolu'nun Gerede ilçesinde amca-yeğen birbirlerine karşı yarıştı.

2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Gerede'de Büyük Birlik Partisi adayı Akif Allar, iki dönemdir belediye başkanı olan amcası AK Parti'li Mustafa Allar’a karşı aday oldu.

REKLAM AK Parti'li Mustafa Allar 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 16 bin 548 seçmenin bulunduğu Gerede’de resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'li Belediye Başkanı Mustafa Allar, 4 bin 526 oy ile 3'üncü kez başkan seçildi.