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Haberler Gündem 3. Sayfa Yengesini baltayla öldürdü! Ağabeyi kalp krizinden öldü! Vahşet! - Günün öne çıkan haberleri
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Yengesini baltayla öldürdü! Ağabeyi kalp krizinden öldü! Vahşet!

Kayseri'de kelimenin tam anlamıyla bir vahşet yaşandı. 76 yaşındaki Ali Rıza Topçu, ağabeyi Abdullah Topçu'nun eşi 73 yaşındaki Fatma Topçu'yu çıkan tartışmada baltayla öldürdü. Olay sırasında kalp krizi geçiren Abdullah Topçu da hayatını kaybetti

Yengesini baltayla öldürdü! Ağabeyi kalp krizinden öldü! Vahşet! - Günün öne çıkan haberleri
Yengesini baltayla öldürdü! Ağabeyi kalp krizinden öldü! Vahşet!
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DHA

Kayseri'de olay, saat 11.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi 9'uncu Sokak'ta meydana geldi. Ali Rıza Topçu (76), ağabeyi Abdullah Topçu ile eşi Fatma Topçu'nun (73) yaşadığı 2 katlı villaya geldi.

YENGESİYLE TARTIŞMAYA BAŞLADI

DHA'da yer alan habere göre Ali Rıza Topçu ile yengesi Fatma Topçu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

BALTAYLA YENGESİNİN BAŞINA VURDU

Tartışma sırasında Ali Rıza Topçu, eline geçirdiği balta ile yengesinin başına vurdu. Olayı gören ağabey Abdullah Topçu da kalp krizi geçirdi.

KARI KOCA OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Topçu çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet şüphelisi Ali Rıza Topçu, polis ekiplerince gözaltına alındı.

CENAZELER MORGA KALDIRILDI

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Topçu çiftinin cenazeleri otopsisi için Kayseri Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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