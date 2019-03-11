Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Merak konusu oldu. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği askerlik sistemi ve bedelli askerlik ile ilgili sorulan sorula cevap buldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir şema ile askerlikte yapılan yeni düzenlemeyi kamuoyu ile paylaştı.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Bakan Hulusi Akar, yeni askerlik sistemininin Nisan ayında Meclis'e gireceğini belirterek yakın tarihte yürürlüğe gireceğini bildirdi.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK? ASKERLİK SÜRESİ KAÇ AYA DÜŞTÜ?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın açıklamaları şöyle; Bir gencimiz diyelim ki lise mezunu, Bir ay temel askerlik yapacak, bedelliye ayrılanlarla beraber. Kurayla da ihtiyaçtan fazla bedelli yapmak isteyen olursa mecburen kura çekilecek.

Belirlenen erbaş ve erler, hem bedelliler bir ay eğitim yapacaklar. Bir ay temel eğitime müteakip diğer lise mezunu ve altı olan gençlerimiz 5 ay daha kıtalarda görev yapacak; toplam 6 ay. Bu 6 ay bittikten sonra erlere soracağız, kalmak ister misiniz? Bir ay ve 5 ayda sadece harçlık alacaklar. 6 ay bittikten sonra istekli oldukları takdirde sınav veya yeteneklere sahip oldukları takdirde 6 aylık sözleşme yapılacak. Maaşlı süre 6 ay bittikten sonra yine komutanları orada değerlendirmelerde, bu genç başarılı olduğu takdirde sözleşmeli er / uzman erbaş olabilecek.

ÖNLİSAN MEZUNLARI YEDEK ASTSUBAY OLABİLECEK?

MYO mezunlarımız yedek astsubay olacak. Madem liseden sonra iki sene tahsili var bu arkadaşımızın; ve o meslekte de kalmayıp yedek subay hakkı almak için, 2 yıl daha okuyarak kendine yeni bir iş buluyordu. Ama hem asıl işinden kopuyordu, hem de zaman kaybediyordu. Şimdi diyoruz ki sen mesleğinden kopma; elektrik, torna, kimya devam edin diyoruz. Yedek astsubay olarak kendini istihdam ediyoruz.

Bu gencimiz geldiğinde 2 ay eğitim alacak. Bu sınıf eğitimi süresince harçlık alacak. Ama daha sonra gittiğinde 10 ay süre maaş alacak. 12 ayı tamamladıktan sonra isterse terhis olabilecek. Hakkındaki değerlendirme uygunsa, astsubaylığa geçebilecek.

LİSANS VE YÜKSEKLİSANS YEDEK SUBAY OLABİLECEK

Yedek subay da, lisans ve yükseklisans eğitim yapan gençlerimiz yedek subay olacaklar. 2 ay eğitim alacaklar, 10 ay kıtalarda maaşlı olarak görev yapacaklar. Ama isterlerse subaylığa geçecekler, istek ve ihtiyaca göre.

Ama buralardaki kadrolar doldu; isterlerse bu gençler yedek astsubay olabilecekler. Lisans üzeri, MYO bitiren gençler isterlerse 6 ay erlik yapabilecekler. Dolayısıyla esnek bir model uygulamak suretiyle geçişler var.

Burada esnek bir model uygulamak suretiyle geçişler var. Erbaş, er ve uzman erlerden gerekli kriterleri yerine getirenler astsubaylığa geçebilecek. Astsubaylarımız belli şartlardan sonra subay olabilecek. Dolayısıyla sistem bütünlük içinde sürekli dönecek.

BEDELLİ ASKERLİK NASIL OLACAK?

Yükümlü kaynağından bir gencimiz diyelim ki lise mezunu, bu gencimiz 1 ay temel askerlik yapacak. Bedelliye ayrılanlarla beraber başlangıçta bu müracaat edenler çalışılacak, eğer ihtiyaçtan fazla bedelli yapmak isteyen olursa o zaman mecburen kura çekilecek ve bunun sonucunda belirlenenlerin hepsi, hem erbaş ve erler hem bedelli olanlar hepsi 1 ay eğitim yapacaklar.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Bedelli askerlik ücreti belirlenirken 40 bin gösterge, memur maaşı ve katsayının 6 ile çarpımı göz önünde bulundurulacak. Buna göre 6 ayda bir olmak üzere fiyat artış gösterebilecek.

Dövizli askerlik ile bedelli askerlik arasında bir ücret farkı olmayacak. Bedelli askerlik için belirlenen ücretin Avro karşılığı dövizli askerlik yapmak isteyen kişilerden talep edilecek. İlk etaptaki 31 bin 343 TL’lik tutarın güncel kurla Avro karşılığını ödeyenler dövizli askerlik yapabilecek.