Yeni doğan kuzulara 24 saat "şap" nöbeti

Tunceli'ye yeni yılla birlikte koyunların kuzulama dönemi başladı. Ocak ayı itibarıyla yılın ilk kuzuları doğarken, bölgede görülen şap hastalığı nedeniyle tedirgin olan besiciler ağıllarda 24 saat nöbet tutuyor.

Üreticiler, Erzincan, Bingöl ve Elazığ'ın bazı ilçelerinde görülen şap hastalığı nedeniyle tedirgin. İlçede tedbir olarak 15 günlük karantina uygulanırken üreticiler de kurallara sıkı bir şekilde uyuyor. Küçükbaş hayvan üretiminin en yoğun yapıldığı Çemişgezek ilçesinde üreticiler, pandemi salgınında olduğu gibi sıkı tedbirler alıyor.

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Çemişgezek Cebe köyünde küçükbaş hayvan üreticisi İsmail Acun, "Mesleğimiz küçükbaş hayvancılıktır. Hayvanlarımızın doğum dönemi başladı. Bu dönemde hem işimizin zorluğu ile uğraşırken öte yandan da çevre illerimiz olan Erzincan, Elazığ, Bingöl'de görülen şap hastalığından ötürü endişeliyiz. Şu anda Çemişgezek ilçemizde şap hastalığı görülmemektedir. Ancak biz yine de karantina tedbirlerine uyuyoruz. Sağ olsun ilçe kaymakamımız, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün tedbiren aldığı bu karantina önlemine uyuyoruz. Hem de süreci takip ediyoruz. Hayvanlarımıza hastalık bulaşmaması için Covid-19 tedbirleri neyse, aynı o tedbirlere uyuyoruz ve kendimizi, hayvanlarımızı korumaya çalışıyoruz" dedi.

Koyunların yavrulama döneminin başladığını dile getiren Acun, "Bizim bu kuzulama döneminde en büyük endişemiz E.coli dediğimiz bir hastalık var. E.coli hastalığına hayvanlarımızı bulaştırmamak için elimizde gelen her türlü çabayı gösteriyoruz. İnşallah şap hastalığı ve E.coli hastalığından hayvanlarımızı korumayı başarırız. Bir yandan şap hastalığına hayvanlarımızın yakalanmaması için büyük çaba gösteriyoruz. İşimiz gerçekten çok zor. Hele hele bu doğum döneminde olan zorluk daha da artıyor. Günün 24 saati hayvanların başında, nöbetleşerek bekliyoruz. Çünkü hayvanın doğumu esnasında yanında olmak zorundayız. Bundan dolayı da gerçekten işimiz zor. Günün 24 saati başında beklemek zorunda kalıyoruz. Tabi bu konuda ilçe tarım müdürlüğümüz, ilçe tarımda görev yapan veteriner arkadaşlarımızla da, sürekli bu konularda irtibat halindeyiz. Sağ olsunlar, onlar da hayvanlarımızın durumunu takip ediyorlar. Bizi yalnız bırakmıyorlar. Onlara da ayrıca müteşekkiriz bu konuda. Bütün üretici arkadaşlarıma da bol kazançlı, bereketli bir yıl olmasını yüce Allah'tan dilerim" diye konuştu.