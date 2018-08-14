İstanbul’daki dönüşüm, sadece konut alanlarında değil, hastane, okul gibi kamu binalarında da devam ediyor. Özellikle deprem odaklı kamu dönüşümü çerçevesinde; kentteki yüzlerce okul ve hastane ya yıkılıp yeniden yapılıyor ya da güçlendiriliyor. Örneğin, İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi (İSMEP) kapsamında 1999 depreminden sonra 230 okul yıkılarak yenilendi, 775 okul güçlendirildi. 39 ilçede 70 sağlık kuruluşu güçlendirildi, 10 hastane, sağlık ocağı ve aile sağlık merkezi yeniden yapıldı. Dönüşüm kapsamında bazı hastaneler yerinde yenilenemediği için başka yerlere taşınıyor. Misal, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi... Yıkılıp yeniden yapılacak Çapa’nın bu süre içinde Hasdal’a taşınmasına karar verildi. Yenilenmesi gündemde olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin durumu henüz netleşmemişken Beyoğlu Göz Hastanesi de Kasımpaşa’ya nakledilecek.

İşte bu hummalı hastane dönüşümünün en önemli ayaklarından biri de Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi... 1550 yılında kurulan, deprem ve yangınlarla çöküp sonra yeniden inşa edilen Haseki, bu yeniden yapılma sürecinde Sultangazi’ye taşınacak. Sultangazi’deki yeni Haseki Hastanesi’nin inşaatı tamamlandı, hizmete girmek için gün sayıyor. Sultangazi Belediyesi yetkililerinden aldığım bilgiye göre; hastane eylül ayı içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.

7-8 YIL SULTANGAZİ’DE KALIR

600 yatakli hastanenin teknik özelliklerini özetlemek gerekirse; 45 bin 519 metrekare alan üzerinde 32 bin 300 metrekare oturum alanına kurulan 11 katlı hastane, 3 bloktan oluşuyor. Bünyesinde 144 poliklinik, 197 tek yataklı oda, 203 iki yataklı oda, 4 acil odası, 118 müşahede yataklı oda, 26 genel, 1 bebek müdahale ve 2 kadın doğum olmak üzere toplam 29 ameliyathane bulunuyor. 2 çocuk ve kadın gözlem odası, 10 yataklı 2 adet yoğun bakım odası, 9 KVC yoğun bakım ünitesi, 4 doğum salonu, 8 röntgen odası, 4 MR odası ve 23 diyaliz makinesinin yanı sıra bodrum katta acil durumlar için 58 yataklı yoğun bakım ünitesi ve 1306 araçlık kapalı otoparkı var. Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, hastanenin yapım süreciyle ilgili şu bilgileri verdi: “Büyükşehir Belediyesi arsasını verdi, Sağlık Bakanlığı da ihale etti ve TOKİ’ye yaptırıyor. Haseki yıkılıp yeniden yapılıncaya kadar Sultangazi’de kalacak deniliyor. Bu bize göre 7-8 yıllık bir süre. Fakat sonradan Haseki’nin adı gider ama kendi gitmez. Her şeyiyle dört dörtlük bir hastane burada kalacak.”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta Sultangazi'deki yeni hastane binasını ziyaret etmiş, incelemelerde bulunmuştu.

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