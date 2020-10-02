Ekranların taze dizisi Yeni Hayat 5. bölüm ile dizi severlerin karşısına çıktı. Yeni Hayat 6. yeni bölüm fragmanı da hemen yayınlandı. İşte Yeni Hayat yeni bölüm fragmanı

YENİ HAYAT 1 EKİM SON BÖLÜM

Yasemin ve Adem’in telefonlarına gönderilen şantaj mesajı onlar için tehlikeli bir hale dönüşmeye başlar. Adem, Timur ile birlikte Yasemin’i kaçıranların peşine düşerken Yasemin ise evde şantaj mesajını kimin gönderdiğini araştırmaktadır. Bu konuda ona en büyük yardımı Fatma vermektedir. Diğer tarafta Nevin içine çekildiği bilinmezliği aşmanın yollarını aramaktadır.

Tüm bunlar olurken Adem ve Yasemin kendilerini daha önceden ayarlanmış bir konferans sebebiyle başka bir şehirde bulurlar. Bu durum aynı zamanda Adem’in Yasemin’in birbirlerini daha iyi tanımasına da imkan oluşturacaktır. Herkesi bekleyen sürpriz ise hiç ummadıkları anda ortaya çıkacaktır.

YENİ HAYAT 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Fragman henüz yayınlanmadı.