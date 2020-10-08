Kanal D'nin yeni dizisi Yeni Hayat perşembe günleri sevenleriyle buluşuyor. Yayın hayatına 5 hafta önce başlayan Yeni Hayat dizisinin final yapacağı iddia ediliyor.

YENİ HAYAT DİZİSİ FİNAL Mİ YAPACAK?

Pandemi nedeniyle bir türlü yayına giremeyen proje iyi giden, reytingleri güçlü rakipleri ekrana gelmeye başlayınca bir anda reytingi düşmüştü. Başrollerinde Serkan Çayoğlu ile Melisa Aslı Pamuk'u buluşturan ve çekim kalitesiyle ve oyunculuklarıyla beğenilen dizinin reyting sebebiyle ekranlara veda eden diziler kervanına katılacağı iddia ediliyor.

Dizinin yapımcılarından bu habere dair henüz kesin bir açıklama gelmedi.