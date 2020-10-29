Yeni Hayat neden final yapıyor? Yeni Hayat dizisi neden bitti? Soruları izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Yeni Hayat dizisi 9. bölümünde macerasına son veriyor.

YENİ HAYAT DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yeni Hayat dizisinin 9. bölüm fragmanı, final bölümü fragmanı adıyla yayınlandı. Bu da bir süredir herkesin merak ettiği "Yeni Hayat final mi yapıyor" sorusuna cevap vermiş oldu. Yeni Hayat'ın final sebebinin reytinglerinin hızla düşmesi olduğu söyleniyor.

YENİ HAYAT FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Adem, Yasemin'i gitmesi için ikna etmeye çalışıyor!

Adem, Yasemin'e olan duygularını itiraf ederken, onu Timur'dan kaçması için ikna etmeye çalışıyor. Yasemin'in içinde bulunduğu durum artık çevresindekileri de rahatsız eder. Yasemin, uğradığı şiddetten yorulmuştur.

Timur ise en son çareyi Adem'i kovmakta bulur ve Adem'e onu kovduğunu söyler!