Yeni Hayat son bölümü izleyicisi ile buluştu. Yeni Hayat'ın 2. son bölümünde Adem, adım adım Yasemin'in Timur'dan kurtulmak için yaptığı kaçırılma planını çözmeye yaklaştı. Bu da Yasemin'in hatalar yapmasına ve yanlış kararlar almasına neden oldu. Peki, Yeni Hayat 3. yeni bölüm fragmanı yayınladın mı?

YENİ HAYAT 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeni Hayat 3. bölüm fragmanı henüz yayınlamadı.

YENİ HAYAT SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Adem, adım adım Yasemin'in Timur'dan kurtulmak için yaptığı kaçırılma planını çözmeye yaklaştı. Bu da Yasemin'in hatalar yapmasına ve yanlış kararlar almasına neden oldu. Timur'un baskıcı tavrı da bunların üzerine eklenince Yasemin kendini iyice köşeye sıkışmış hissetti.

Diğer taraftan Nevin de Adem ve yeni işi ile ilgili sorular sormaya başladı. Maddi olarak rahat edeceklerini düşünürken bu yeni iş onun kocasını kıskanacağı bir hal almaya neden oluyor. Zaman ilerledikçe Yasemin'in kaçış planındaki en büyük engel Adem olmaya başladı ve Kunduzi de bu engeli ortadan kaldırmak için Adem'e kızı Ece ile bir mesaj yolladı. Her şeyin sonunda Yasemin'in yapacağı hamle Adem ve onu yeni bir yola savuracak..