Japon imparatoru Akihito, 7 Ocak 1989'dan beri oturduğu tahtından 30 Nisan 2019'da inecek. Veliaht Prens Naruhito'nun Krizantem Taht'a geçişiyle ilgili törenler, daha çok savaş suçlarıyla anılan emperyal dönemin dini tutkalı Şintoizmin ritüllerine sahne olacak. Üstelik törenlerin masrafları, vergi mükelleflerinin cebinden çıkacak.

Anayasadaki din işleriyle devlet işlerinin ayrılığı ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle 240 kişi tarafından dava açıldı. Dava açanlar arasında Budist keşişler ve Hıristiyan grupların temsilcileri de yer aldı.

İmparatorun küçük oğlu Prens Akişino bile "Bu kadar dini bir şeyin devlet parasıyla finanse edilmesi münasip mi, merak ediyorum" tepkisini gösterdi.

Davacıların avukatlarından biri, davanın mantığının din-devlet ayrılığına dayandığını, ama aynı zamanda imparator ile halk arasındaki ilişkiyi sorgulamak için bir fırsat sunduğunu belirtti.

Davacılar ayrıca meselenin kendilerinde yarattığı stres yüzünden kişi başına 10.000 yen (90 dolar) tazminat da talep ediyor.

Naruhito'nun 1 Mayıs'ta tahta oturması sonrası biri ekimde, diğeri kasımda, iki büyük tören düzenlenmesi planlanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ