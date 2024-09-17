Yeni Miss Turkey İdil Bilgen'e yönelik olumsuz yorumlar yabancı basında
2024 Miss Turkey ünvanını alan İdil Bilgen'e yönelik olumsuz yorumlar ve bu yorumlara Türkiye Güzeli'nin verdiği yanıt, Dail Mail gazetesinin ana sayfasında haber oldu
Yeni Türkiye Güzeli İdil Bilgen, Miss Turkey yarışmasından sonra hakkında yapılan olumsuz yorumlar ve bu yorumlara verdiği yanıtla Daily Mail gazetesine haber oldu. Gazete, 24 yaşındaki Bilgen için "zalim troller onu 'erkeksi' olarak nitelendirdi" ifadesine yer verdi.
Miss World yarışmasında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanan Bilgen'in tıp fakültesi mezunu olduğu ve üç dil bildiği belirtilirken, kraliçenin görünüşü nedeniyle bazı internet kullanıcılarının saldırdığından ve onun yarışmayı diplomat olan babasının statüsü nedeniyle kazandığı yorumlarından bahsedildi.
Bilgen'in gelen olumsuz yorumlara çare olarak sosyal medya hesabını yorumlara kapattığı ve katıldığı televizyon programında eleştirilere yanıt verdiği belirtildi.
Bilgen, programda, "Ülkemizde kadın ve çocuk cinayetleri gibi çok acı olaylar yaşanırken, bana yazılan negatif yorumları insanların kendi boşluğuna veriyorum. Bilgi sahibi olmayıp fikirleri olan insanlar bunlar. Onların yorumlarını hiç önemsemiyorum" demiş ve eklemişti: Ben çağdaş bir Türk kadınıyım ve ülkemizi Miss World’de asaletle, zarafetle temsil edeceğim. Onlar aslında hiçbir şey bilmeden fikirlerini açıklayan insanlar. Onların yorumları umurumda değil.
Sosyal medyada Bilgen'in, Kemal Sunal'ın Şabaniye karakterine benzetilerek aşağılandığından bahsedilen haberde, olumsuz yorum yazanlar için 'klavye savaşçıları' nitelendirmesi yapıldı.
1,80 metre boyundaki Bilgen'in sosyal medyada erkek ve trans oyuncularla karşılaştırıldığından söz edilirken, ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın şu X paylaşımı da es geçilmedi: Belki geri vermek ister tacı ya da halk oylaması diye bir şey olsa... Çok istiyormuş birinci olmak. Aşkım sen istiyorsun da yarışma güzellik yarışması, kayırma yarışması değil.
Bülent Ersoy'un, Bilgen için söylediği "Bu güzellik mi? Erkeksi özellikleri var" sözlerine de yer verilen haberde, Bilgen'i savunanlardan da bahsedildi.
Bilgen'i savunanların, "Yeni güzelin gerçekçi olmayan güzellik standartlarının yıkılmasına yardımcı olduğu" şeklindeki yorumları dikkat çekti.
Bir kullanıcı, "Miss Turkey 2024, toplumsal güzellik algısını yerle bir ederek dünyaya uyum sağlıyor" derken; bir başkası, "Son birkaç nesil, büyük kalça, ince bel, 90-60-90, minik burun, dolgun dudak gibi güzellik algılarına karşı kendilerinden nefret etti, bir estetisyenden diğerine gidiyorlar" yorumunu yapmıştı.
Bir sosyal medya kullanıcısı, "Kendi güzellik algısını empoze etmeye çalışanlara, toplumun güzellik algısına uymadıkları takdirde kızlarımıza kendilerini değersiz hissettirmeye çalışanlara karşı, Miss Turkey 2024 güzelimiz Doktor İdil Bilgen'i tebrik ederiz" diye yazmıştı.
Daily Mail, Aleyna Tilki'nin Bilgen'i destekleyen sözlerine de yer verdi.
Tilki, "Genellikle güzellik yarışmalarını çok desteklemiyorum ama donanımlı, hikâyesi olan, kendi milyarlarca kadının aynısını yapmamış kadınları, gerçekten çok beğeniyorum. Kaliteli güzelliğiyle bir Türk kadını. Eleştiri yapan insanları normalleştirmemek adına bunu söylemeliyim ki, öğretilmiş bilgilerle yönetilen beyniniz ve hisleriniz, herhangi bir güzelliği algılayacak kadar özgür değil" demişti.