Yeni Miss Turkey İdil Bilgen'e yönelik olumsuz yorumlar yabancı basında

Yeni Türkiye Güzeli İdil Bilgen, Miss Turkey yarışmasından sonra hakkında yapılan olumsuz yorumlar ve bu yorumlara verdiği yanıtla Daily Mail gazetesine haber oldu. Gazete, 24 yaşındaki Bilgen için "zalim troller onu 'erkeksi' olarak nitelendirdi" ifadesine yer verdi.

Miss World yarışmasında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanan Bilgen'in tıp fakültesi mezunu olduğu ve üç dil bildiği belirtilirken, kraliçenin görünüşü nedeniyle bazı internet kullanıcılarının saldırdığından ve onun yarışmayı diplomat olan babasının statüsü nedeniyle kazandığı yorumlarından bahsedildi.