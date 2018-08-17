Eylül ayı itibarıyla yeni bölümleriyle SHOW TV'de ikinci sezonuna merhaba diyecek olan ‘Çukur’un yeni sezonda kadrosuna katılacak oyuncular netleşmeye başladı. Televizyon ve sinema dünyasının tanınmış isimleri Erkan Avcı ve Berkay Ateş ekibe katılan ilk isimler oldu.



Sezon finaliyle hayranlarını şaşkınlığa uğratan dizide, farklı sembolleri olan ve yüzükleriyle dikkat çeken karakterler merak ediliyordu. Koçovalılar’a kafa tutan bu adamlar yeni sezonda Karakuzular ismiyle karşımıza çıkacaklar. Erkan Avcı’nın Çeto, Berkay Ateş’in ise Mahsun rolüne hayat vereceği Karakuzular çetesi ile Koçovalılar arasındaki mücadele yeni sezonda Çukur’da tansiyonu yükseltecek.

Erkan Avcı

Berkay Ateş

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