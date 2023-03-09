'Yeniden Cesur Dünya' sergisi açılıyor

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Sanatçılar Rahmi Aksungur, Setenay Alpsoy, Tuğçe Arıöz, Ahmet Elhan, Neş’e Erdok, Kader Genç, Hakan Gürsoytrak, Nasip İyem, Nuri İyem, Işıl Şimşek, Temür Köran, Emin Turan ve Devin Oktar Yalkın'ın yapıtlarının yer aldığı 'Yeniden Cesur Dünya' adlı sergi 21 Mart'ta Evin Sanat Galerisi'nde açılıyor.

Osman Nuri İyem - 'Soyut'

Osman Nuri İyem’in küratörlüğünü gerçekleştireceği serginin ismine ilham veren Aldous Huxley’in kanonik romanı 'Cesur Yeni Dünya', biyopolitikalar yoluyla tek bir merkezden yönetilen bir toplumu anlatır. Vatandaşlarına ütopya olarak sunulan bu dünyada savaşlar ve yoksulluk ile birlikte aile, kültürel çeşitlilik ve güzel sanatlar da ortadan kaldırılmıştır.

Kader Genç - 'Bir Çiyan Ters Döndü Omzumda'

Serginin kavramsal çerçevesi, krizlerin ve baskıların giderek arttığı günümüz dünyasını 'Yeniden Cesur Dünya' olarak tanımlıyor. Ancak sergi, küratöryel metinde anlatılan Yeniden Cesur Dünya’yı tasvir etme iddiasında değil; romanda olduğu gibi gerçek hayatta da ‘feda edilmek’ zorunda kalınan güzel sanatlara sahip çıkma çabasında. İyem’e göre gerçek sanat, anlamak, anlamlandırmak, duygulanımlandırmak konusunda sorumluluk almaktan kaçmaz, kolaya kaçmaz ve bir başkasını suçlamaz; sorumluluk sahibidir.

Nasip İyem - 'İsimsiz'

29 Nisan'a kadar sergiye ev sahipliği yapacak olan Evin Sanat Galerisi, Salı–Cumartesi günleri arasında 11.00–19:00 saatlerinde ziyarete açık...