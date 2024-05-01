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        Haberler Gündem Güncel 'Yenidoğan' şebekesine operasyon: 14 tutuklama

        'Yenidoğan' şebekesine operasyon: 14 tutuklama

        İstanbul ve Tekirdağ'da 112 Acil Çağrı Merkezinde çalışan kişilerle ortak hareket ederek bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 11:18 Güncelleme: 01.05.2024 - 11:18
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        'Yenidoğan' şebekesine operasyon: 14 tutuklama
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        İstanbul ve Tekiradağ'da bebekleri özel hastanelerin yenidoğan servislerine naklederek haksız kazanç sağlayanlara yönelik soruşturma başlatıldı.

        Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 40 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        14 TUTUKLAMA

        Şüphelilerden 1'i emniyetten serbest bırakılırken, sağlık kontrolünden geçirilen 39'u adliyeye sevk edildi.

        Burada soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan şüphelilerden 5'i ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, 34'ü nöbetçi hakimliğe gönderildi.

        Şüphelilerden 14'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 20'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        ARALARINDA 112 ACİL ÇALIŞANLARI DA VAR

        Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince yapılan çalışmada, doktor oldukları belirlenen şüpheli Fırat S. ile İlker G'nin, irtibatlı oldukları 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla müşterek hareket ettiği tespit edilmiş, şüphelilerin, irtibatlı oldukları özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin tam kapasite çalışabileceği sayıda bebek yönlendirmeleri karşılığında yüklü miktarda maddi menfaat temin ettikleri belirlenmişti.

        GÜNLÜK 8 BİN LİRA ÖDEME YAPILDIĞI BELİRLENDİ

        Yenidoğan yoğun bakımında kalan her hasta bebek için SGK Başkanlığınca, özel hastaneye günlük 8 bin lira ödeme yapıldığı belirlenen soruşturmada, doktorların masraftan kaçınmak için yenidoğan yoğun bakımda sürekli bulundurulmadığı, yalnızca resmi kayıtlarda isim görünmesi için kimlik kiralandığı, evraklarda doktorların isminin gösterildiği anlaşılmıştı.

        Çalışmalarda, yoğun bakım ünitelerinde mütemadiyen hemşirelerin çalıştırıldığı, acil durumlarda telefonla hemşirelerin birbirlerine hangi müdahalede bulunmaları gerektiğini telkin ettikleri, hemşirelerin hasta yakınlarına kendilerini doktor olarak tanıttıkları ortaya çıkarılmıştı.

        Soruşturma sürecinde elde edilen delillerin incelenmesi sonucunda 300 şüpheli tespit edilirken, hakkında somut delil elde edilen 41 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 40'ı yakalanmıştı.

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        #yenidoğan
        #bebek
        #operasyon
        #dolandırıcılık
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