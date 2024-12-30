Yerin 150 metre altında nefes egzersizi

Çankırı Belediyesi'nin sosyal etkinlikleri kapsamında kadınlara yönelik nefes egzersizi programı düzenlendi.

"Yeni Yıla Sağlıklı Bir Nefes" sloganıyla yerin 150 metre altındaki Yer Altı Tuz Şehri'nde düzenlenen programda katılımcılara doğru nefes alma teknikleri, nefes egzersizleri sayesinde stresi kontrol altında tutma, vücutlarını tanıma, bağışıklık sistemlerini güçlendirme ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirme gibi gündelik hayatta uygulanabilecek pratik rutinler öğretildi.