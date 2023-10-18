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        Haberler Gündem Güvenlik İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Hainlerin her an ensesindeyiz! - PKK haberleri

        Yerlikaya: Hainlerin her an ensesindeyiz!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tunceli Ovacık ilçesi Doludibek kırsalında bölücü terör örgütü mensubu 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 08:30 Güncelleme: 18.10.2023 - 08:45
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        Yerlikaya'dan Tunceli operasyonu açıklaması!
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        Tunceli İl Jandarma Komutanlığımız sevk ve idaresinde, Tunceli Ovacık ilçesi Doludibek kırsalında, J-SİHA, Atak taarruz helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde Jandarma Özel Harekât, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinin katılımıyla Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu operasyonu düzenlendi.

        Operasyon kapsamında BTÖ üyesi 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonu düzenleyen kahraman Jandarmamızı ve Güvenlik Korucularımızı tebrik ediyorum.

        4 mevsim, 12 ay, 365 gün gece gündüz teröristlerin peşindeyiz! Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek!" dedi.

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