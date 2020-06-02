Yeşilçam böyleydi

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Yeşilçam yıldızlarıyla yaptığım röportajlarda zaman zaman film çekimlerinde kendi kıyafetlerini giydiklerini, makyajlarını kendilerinin yaptığını dile getirirler.

Eskiden;

Ayrı ayrı kostüm, makyaj ve kuaför bölümleri yoktu.

Mütevazi ücretlerle çalışan kadın oyuncular da erkek oyuncular da sete gitmeden önce canlandıracakları karakterlere göre kıyafet alırlardı.

Sete gittikleri zaman da çekime girmeden önce makyajlarını yaparlardı.

Günümüzde;

Setlerde uzman makyöz ve kuaförler bulunuyor.

Kostüm sorumluları, oyuncuların canlandıracağı karakterlere göre kıyafet alır - diktirir.

Kartal Tibet'in ' Tarkan'ın çekimlerinden önce otomobilinin içinde küçük bir el aynasıyla makyajını yaparken çekilen bu fotoğraf, eski zamanlarda oyuncuların hangi şartlarda yayınlandığını gözler önüne serdi.