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Yeşilköy'de Metin Süs'ü yaralayan şüpheli tutuklandı

Yeşilköy'de Metin Süs'ü silahla yaralayan saldırgan yakalandı. Saldırgan "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklandı

Yeşilköy'de Metin Süs'ü yaralayan şüpheli tutuklandı
Metin Süs'ü yaralayan şüpheli tutuklandı
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DHA

Bakırköy'de Metin Süs'ü silahla yaralayan şüpheli K.A. "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklandı.

Yeşilköy İstasyon Caddesi'nde 14 Eylül´de Metin Süs'ü (42) yaralayarak, kaçmaya çalışan K.A. (23), yakalanarak, gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından K.A, Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi.

Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheli K.A, Metin Süs'ü vurması için kimsenin kendisini azmettirmediğini, önce tartıştıklarını sonrasında Metin Süs'ün kendisine hakaret etmesi sonucunda ruhsatsız tabancasıyla yere doğru bacaklarına ateş ettiğini ve öldürme kastının olmadığını söyledi.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğinde, şüpheli K.A'nın "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Metin Süs'ün hayati tehlikesi bulunmazken, şüpheli K.A'nın kasten öldürme suçundan arama kaydının olduğu da belirlendi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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