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        Haberler Magazin Yeşim Erçetin'nin acı günü - Magazin haberleri

        Yeşim Erçetin'nin acı günü

        Yeşim Erçetin'in eşi Fevzi Kardeseci, duşta başını mermer zemine çarparak yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2024 - 21:48 Güncelleme: 05.05.2024 - 22:11
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        İki yıl önce iş insanı Fevzi Kardeseci ile evlenip ABD'ye yerleşen şarkıcı Yeşim Erçetin, eşini kaybetti. Erçetin, acı haberi; "Yeminimizi tuttuk, iyi gün ve kötü günümüzde beraberdik canım kocam. Gidişin çok ani oldu. Işıklarda uyu… Taziye için arayanlara teşekkür ederim. Acım çok büyük" sözleriyle duyurdu.

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        Fevzi Kardeseci’nin duşta başını mermer zemine çarparak yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kardeseci'nin cansız bedenini Yeşim Erçetin buldu.

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        Yeşim Erçetin, bir süre önce şiddet gördğüğ gerekçesiyle Fevzi Kardeseci’den boşanacağını dile getirerek şunları söylemişti; "Boşanma davası tabii ki açacağım. Utanılacak bir olay değil. Artık paylaşılabilecek bir olay. Zaten şiddettin her türlüsü olmamalı. Yaşadığım çok trajik bir hikâye. Evlendiğimden beri sorunlar yaşadık, üstesinden geldik. Çok severek evlendim. Talihsiz olaylar geldi arka arkaya. FBI evimizi bastı. Eşime inandım, güvendim. İstedim ki her şey kendi kendine yoluna gelsin. Ama bunun sonucu şiddet olmamalıydı. Arkasında duran bir kadına bu şekilde davranmamalı. Kumarda kaybettiği paranın siniriyle bana şiddet uyguladı. Arabada bana ‘Uğursuz geldin’ dedi. Maalesef böyle alışkanlıkları olanlar karşılarındaki insanları suçlarlar. Zaten yaşadığı talihsiz olaydan sonra hiçbir şey yolunda gitmedi. Sürekli kumarda kaybediyor. Bana ilk başta sözlü şiddette bulunup ‘Bir tane çarparım kafan camdan çıkar’ dedi, kafamı itti. Ben de kafamı cama çarptım. Bütün hukuksal olarak işlemleri başlatması için avukatımla iletişime geçtim. Bir şekilde başlatacak ve bu ilişki son bulacak."

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        Yeşim Erçetin, Fevzi Kardeseci için şunları söylemişti; “Çok severek evlendim aslında. Aslında kötü bir insan değil. İki yılın özeti çok enteresan şeyler yaşadım. Maalesef bilemiyorsunuz, başa gelen çekilir. Çocuklarım var, onların üzülmesini istemiyorum.”

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        #YEŞİM ERÇETİN
        #Fevzi Kardeseci
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