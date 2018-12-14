Ankara'da sabah saatlerinde Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT),Marşandiz istasyonuna girişi esnasında raylarda bulunan kılavuz tren ile çarpışmış ve kaza sonucu 3'ü makinist 9 kişi hayatını kaybetmişti.



Yaşanan kaza sonucunda hayatını kaybeden Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Berahitdin Albayrak için Kocatepe Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Konya Bilim Merkezi'nde düzenlenen bir panele katılmak için trende bulunan Albayrak’ın cenaze törenine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş, Albayrak’ın kızları Hazal ve İzel, öğrencileri ve arkadaşları katıldı. Törende, Albayrak’ın kızları Hazal ve İzel, babalarının Türk bayrağına sarılı tabutunu öptü.

Bakan Turhan, cenaze namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Turhan, kazayla ilgili gerekli adli ve idari incelemelerin devam ettiğini belirterek, “başlamış ve devam ediyor. Bugün itibariyle dün ifade ettiğim bilgilere ilave edeceğim başka bir bilgi yok” ifadelerini kullandı.

Sinyalizasyon sisteminin olmadığı iddiaları ile ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Turhan, “Sinyalizasyon sistemi demir yollarımızda son birkaç yıldır tesis etmeye çalıştığımız bir sistemdir. Sinyalizasyon sistemi, demiryolu işletmeciliği için olmazsa olmaz bir sistem değildir. İlave güvenlik için, işçiliği azaltmak için, otomasyona geçmek için demiryollarımıza tesis ettiğimiz bir sistemdir. Bu sistemin olmamasından dolayı demiryollarında işletme yapılamaz diye bir şey yoktur. Sinyalizasyon olmadığı için bu kaza oldu gibi değerlendirme yapanlar doğru bir değerlendirme yapmıyor” dedi.

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