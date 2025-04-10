Yiğit Bulut kimdir? Ekonomi Politika Kurulu üyeliğine atanan Yiğit Bulut kaç yaşında, nereli?

YİĞİT BULUT KİMDİR?

Yiğit Bulut, 1972 yılında Edirne'nin Keşan ilçesinde dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına Galatasaray Lisesi'nde başlayan Bulut, ardından Bilkent Üniversitesi'nde bankacılık ve finans eğitimi almıştır. Yüksek lisansını ise Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nde tamamlamıştır.

Yiğit Bulut, medya dünyasında adını duyuran bir isimdir. Kariyerine televizyon yorumcusu ve köşe yazarı olarak başlamış ve birçok önemli medya kuruluşunda görev yapmıştır.