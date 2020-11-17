HABERTURK.COM

Türk tiyatrosunu birçok kez yurt dışında temsil eden, birçok öğrenci yetiştiren Yıldız Kenter, 17 Kasım 2019'da yaşa bağlı solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. 'Devlet Sanatçısı' payesine sahip olan Kenter, aynı zamanda UNICEF İyi Niyet Elçisi görevini sürdürüyordu.