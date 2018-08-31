Müzik piyasasında son yıllarda düşük çıkan rakamlar yüzünden fiziki albümlerin yani cd’lerin artık satmadığı, dinleyicinin dijitale yoğunlaştığı algısı yaygınlaşmıştı. MÜYAP’ın açıkladığı yıllık albüm satış rakamları da bunu gösteriyordu. Habertürk’ten Bülent İpek’in özel haberine göre 2017 yılının en çok satan albümü 272.500 adetle Tarkan’ın ‘On’ adlı albümü oldu.

Yıldız Tilbe’nin mayıs ayında yayınlanan 39 eski şarkısından oluşan albümü ise müzik piyasasından edinilen bilgilere göre sadece 3 ayda 400 bin satış rakamını geçerek bu rakamı şimdiden geçmiş durumda.Çoğu 1990’lı yıllara damga vurmuş şarkıları günümüzün ünlü starlarının yeniden yorumladığı ‘Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları’ albümü son yılların satış rekortmeni olan albümlerin hepsini şimdiden geçti.

Eski şarkılardaki duygu yoğunluğu ve şiirselliğin yeni şarkılarda kalmadığını açıklayan Sertab Erener’i de bu rakamlar haklı çıkartmış oldu. Sertab Erener, "Şimdiki şarkıların içi bomboş. Atarlı giderli saçma şarkıları midem kaldırmıyor. 1990'larda romantizm, şiirsellik, güzel duygular vardı" diyerek o yıllara özlem duyduğunu açıklamış ancak tartışma yaratmıştı.

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