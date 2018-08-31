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Yıldız Tilbe 3 ayda eski yıllık satış rekorlarını kırdı

Yıldız Tilbe 3 ayda son yılların tüm albüm satış rekorlarını kırarak "Müzik piyasası ölmemiş" dedirtti. Çoğu 1990’lı yıllara ait 39 eski şarkısının yeniden yorumlandığı ‘Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları’ albümü 3 ay içinde 400 bin satış rakamına ulaştı. Yıldız Tilbe’nin eski şarkılarla genç starları geride bırakması Sertab Erener’in "Şimdiki şarkıların içi bomboş. 1990'larda romantizm, şiirsellik, güzel duygular vardı" çıkışını da haklı çıkarttı. Habertürk’ten Bülent İpek’in özel haberine göre geçen yılın en çok satan albümü MÜYAP verilerine göre Tarkan’a ait. 2017’de Tarkan’ın ‘On’ albümü 390 bin adet satarak birinciliği elde etti. “2016 yılının en çok satan albüm rekoru da 272.500 adetle Tarkan’ın ‘Ahde Vefa’ albümüne aitti. 2015’in rekorunu elinde bulunduran Demet Akalın ise ‘Pırlanta’ albümüyle 105 binlik bir satış rakamıyla listede birinci olmuştu

31.08.2018 - 07:35 | Güncelleme:

Müzik piyasasında son yıllarda düşük çıkan rakamlar yüzünden fiziki albümlerin yani cd’lerin artık satmadığı, dinleyicinin dijitale yoğunlaştığı algısı yaygınlaşmıştı. MÜYAP’ın açıkladığı yıllık albüm satış rakamları da bunu gösteriyordu. Habertürk’ten Bülent İpek’in özel haberine göre 2017 yılının  en çok satan albümü 272.500 adetle Tarkan’ın ‘On’ adlı albümü oldu.



YILLIK REKORU 3 AYDA KIRDI

Yıldız Tilbe’nin mayıs ayında yayınlanan 39 eski şarkısından oluşan albümü ise müzik piyasasından edinilen bilgilere göre sadece 3 ayda 400 bin satış rakamını geçerek bu rakamı şimdiden geçmiş durumda.

Çoğu 1990’lı yıllara damga vurmuş şarkıları günümüzün ünlü starlarının yeniden yorumladığı ‘Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları’  albümü son yılların satış rekortmeni olan albümlerin hepsini şimdiden geçti.



SERTAB HAKLI MI ÇIKTI?

Eski şarkılardaki duygu yoğunluğu ve şiirselliğin yeni şarkılarda kalmadığını açıklayan Sertab Erener’i de bu rakamlar haklı çıkartmış oldu. Sertab Erener, "Şimdiki şarkıların içi bomboş. Atarlı giderli saçma şarkıları midem kaldırmıyor. 1990'larda romantizm, şiirsellik, güzel duygular vardı" diyerek o yıllara özlem duyduğunu açıklamış ancak tartışma yaratmıştı.

İŞTE SON 3 YILIN SATIŞ REKORTMENİ ALBÜMLER:

 

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