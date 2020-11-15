Yıldız Tilbe 16 Temmuz 1966 tarihinde İzmir'in Gültepe semtinde doğdu. 54 yaşındaki Yıldız Tilbe 6 çocuklu ailenin en küçük çocuğudur.

YILDIZ TİLBE NERELİ?

Aile arasındaki takma ismi Yadigar olan Yıldız Tilbe'nin annesi Altun Tuncelili, babası ise Ağrılıdır. Yıldız Tilbe'nin babası mevsimlik işçi olarak çalıştığı için ünlü sanatçı orta ikinci sınıfta okulundan ayrılmak zorunda kaldı. Küçük yaşlardan itibaren şarkı söylemeye başlayan Yıldız Tilbe, şöhret olmadan önce bir evlilik geçirmişti.

YILDIZ TİLBE SANAT HAYATI

Yıldız Tilbe ünlü olmadan önce küçük yaşta bir evlilik geçirdi. 18 yaşından küçükken yaptığı ilk ve tek evlilği oldu. Yıldız Tilbe'nin eşinin ismi Güngör Karahan. 1984 yılında Güngör Karahan ile evlenen Yıldız Tilbe 5 yıl sonra 1989 senesinde boşanmıştı. Yıldız Tilbe'nin bu evliliğinden ilk ve tek çocuğu dünyaya geldi.

Yıldız Tilbe'nin medyanın gündeminden uzak duran kızının ismi Sezen Burçin. Yıldız Tilbe'nin ilk eşi ile olan evliliğini yürütemedi ve boşandı. İkinci evliliğinden sonra teşettüre giren Sezen Burçin Karahan'ın şu an bu evlilikten 2 çocuğu var. Yıldız Tilbe kendisinden 17 yaş küçük olan kızı Sezen Burçin Karahan ile erken yaşta torun sahibi de oldu.

Yıldız Tilbe eşinden boşandıktan sonra İzmir'de çeşitli gece kulüplerinde şarkıcılık yapmaya başlamıştır. Sahneye ilk olarak 1990 yılında Cengiz Özşeker'in patronu olduğu bir kulüpte başlamıştır. 1991 yılının sonlarında Sezen Aksu, Yıldız Tilbe'nin ismini duyup kendisini dinlemeye gitmiş ve vokalistlik teklif etmiştir.

Sezen Aksu'nun teklifini kabul eden Yıldız Tilbe İstanbul'a gelmiş ve ünlü sanatçının evine yerleşip bir süre onun yanında yaşamıştı. Sezen Aksu'nun bir süre vokalistliğini yapan Yıldız Tilbe 'Delikanlım' şarkısı ile müzik dünyasında unutulmayacak bir çıkış yaptı.1994 yılında çıkardığı bu albüm ile şöhret olan Yıldız Tilbe, bir çok hit şarkıya imza attı.

YILDIZ TİLBE'NİN ALBÜMLERİ

1994: Delikanlım

1995: Dillere Destan, 1996: Aşkperest, 1998: Salla Gitsin Dertlerini

2001: Gülüm, 2002: Haberi Olsun, 2003: Yürü Anca Gidersin

2004: Yıldız'dan Türküler

2004: Sevdiğime Hiç Pişman Olmadım, 2005: Papatya Baharı

2006: Tanıdım Seni, 2008: Güzel, 2009: Aşk İnsanı Değiştirir

2010: Hastayım Sana, 2011: Oynama, 2013: Yeniden Eskiler Arabesk

2014: Şivesi Sensin Aşkın, 2015: Yıldız Tilbe, 2016: Oynat

2017: Sevgililer Günü