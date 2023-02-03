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Yılın oyunu 'La Reprise' DasDas'ta

Şubat ayı boyunca birbirinden önemli birçok etkinliğe imza atacak olan DasDas, 18 ve 19 Şubat'ta New York Times tarafından 'Yılın En İyi Yapımı' olarak nitelendirilen 'La Reprise. Histoiré Du Théâtre (I)’ı ağırlayacak.

Yılın oyunu 'La Reprise' DasDas'ta
HABERTURK.COM

Tiyatrodan konsere, stand-up gösterilerinden interaktif deneyimlere kadar mekanın her yerini sanatla dolduran DasDas’ın Şubat ayı zengin programıyla dikkat çekiyor.

&lsquo;La Reprise. Histoir&eacute; Du Th&eacute;&acirc;tre (I)&rsquo;
‘La Reprise. Histoiré Du Théâtre (I)’

Kapalı gişe tiyatro prodüksiyonları ve ev sahipliği yaptığı birçok konuk oyunla bugüne kadar tiyatroseverlerin uğrak noktası olan DasDas, Şubat ayında İO Uluslararası Tiyatro Festivali’ne imza atmaya hazırlanıyor. Uluslararası birçok tiyatro oyununu İstanbul’da seyirciyle buluşturacak festival, ilk olarak çağdaş tiyatro sahnesinin en yaratıcı yönetmenlerinden Milo Rau’nun, çok ödüllü oyunu La Reprise. Histoiré Du Théâtre (I)i 18 ve 19 Şubat tarihlerinde DasDas’ta ağırlayacak. New York Times tarafından 'Yılın En İyi Yapımı' olarak nitelendirilen, Tom Adjibi, Suzy Cocco, Sara De Bosschere, Sébastien Foucault, Fabian Leenders, Johan Leysen’in rol aldığı oyun, 2012 yılında Liege’de bir grup gencin yaşadığı trajik bir hikayeyi sahneye taşıyor.

&lsquo;Şimdi&rsquo;
‘Şimdi’

DasDas’ın yeni prodüksiyonu ‘Şimdi’ Aralık ayında gerçekleştirdiği prömiyerinin ardından Şubat ayında da tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor. Tim Crouch’un yazdığı Öner Erkan’ın ise yönetmen koltuğuna oturduğu oyunun hikayesindeki karakterlere Erdem Şenocak, Levent Kazak, Melikşah Altuntaş ve Nezaket Erden hayat veriyor. “Bakmayı seçtiğimiz ya da seçmediğimiz her şeyden ne kadar sorumluyuz?” sorusuna cevap arayan ‘Şimdi’, yönetilmekte olan medyatik çılgınlıkların, zengin çeşitliliği arasında durup düşünmek için bir toplanma çağrısı başlatıyor. Oyun, 3 - 20 - 21 Şubat akşamları 21.00’de DasDas Açık Sahne’de tiyatroseverlerle buluşacak.

Günümüz iş dünyasındaki acımasız rekabete, start-up’lar ve girişimcilik kültürüne ironik bir bakış açısı getiren ‘Fairfly’ oyunu, çok para kazanma tutkusu, başarı saplantısı ve neoliberal söylemleri sorgulayan bir kara komedi olarak karşımıza çıkıyor. Bu sezonun çok konuşulan oyunlarından ’Fairfly’, 5 Şubat 18.00, 22 - 23 Şubat 21.00 ve 26 Şubat 16.00’da yeniden DasDas Açık Sahne’de tiyatroseverlerle buluşacak.

Uyarlamasını Mert Fırat’ın yaptığı, yönetmenliğini ise Kadir Çevik’in üstlendiği, DasDas’ın yeni yapımı ‘Benimle Dans Eder Misin?’ kalabalık oyuncu kadrosu ve orkestrasıyla seyircilerine interaktif bir deneyim sunmaya Şubat ayında da devam edecek. ‘Benimle Dans Eder Misin?’ seyircilerini sahneye davet ederek amatör ve profesyonel dansçılarla bir araya getiriyor. Kasım ayında prömiyerini gerçekleştiren; farklı ve bir o kadar da eğlenceli bu deneyim için DasDas Sahne 7 ve 8 Şubat akşamları 20.30’da seyircilerini bekliyor.

Evdeki Saat
Evdeki Saat

Başarılı genç müzisyen Evdeki Saat, DasDas seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Uzun zamandır elde ettiği başarı ile adından sıkça söz ettiren, Uzunlar, Kalkmam Gerek, Sarmaşık, Fark Etmeden gibi şarkılarıyla alternatif pop dünyasında önemli bir yer edinen Evdeki Saat mutsuz dans şarkılarını 11 Şubat akşamı saat 22.00’de DasDas Sahne’de seslendirecek.

Florian Zeller’in yazdığı, Serdar Biliş ve Philip Arditti’nin çevirisini yaptığı ‘Baba’nın yönetmen koltuğuna Tamer Can Erkan oturuyor. Usta oyuncu Şerif Erol’un baba rolünü oynadığı oyunda ‘görünenler ve hatırlananlar ya gerçekten olmadıysa’ ihtimali üzerinde duruluyor. Neyin gerçek neyin hayal olduğunun karıştığı bu dünyada ‘Baba’, doğru ve yanlışın, anıların ve travmaların karıştığı kaygan zeminde gerçek sorular ve cevaplarla seyirciyi başbaşa bırakıyor. Gerçek ile hayalin birbirine karıştığı, yaşananların hiçbir zaman aynı olamayacağını anlatan bu çarpıcı hikaye ile ‘Baba’ 18 ve 23 Şubat akşamları saat 20.00’de DasDas Alternatif Sahne’de tiyatroseverler ile buluşacak.

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