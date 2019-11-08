Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen doğumgünü mesajlarına teşekkür ederken, "Ama benim asıl mutluluğum; hayatımı paylaşmaktan her zaman onur duyduğum güzel Seyhanımın da doğum gününün bugün olmasıdır" dedi.

Büyükerşen, Twitter'dan kutlama mesajlarına yanıt verirken eşiyle bir fotoğrafını paylaştı. Büyükerşen mesajında, "Doğum günüm nedeniyle güzel dileklerini ileten herkese çok teşekkür ediyorum! Ama benim asıl mutluluğum; hayatımı paylaşmaktan her zaman onur duyduğum güzel Seyhanımın da doğum gününün bugün olmasıdır. İyi ki doğdun, iyi ki varsın yol arkadaşım" ifadelerini kullandı.

— Yılmaz Büyükerşen (@Y_Buyukersen) November 8, 2019