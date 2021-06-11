Yılmaz Erbek Apartmanı için 10 sanığa dava açıldı 0:00 / 0:00

DHA

İzmir'de geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen, 115 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan ve 222 günde tamamlanan soruşturma kapsamında 10'u tutuklu 29 kişi hakkında 5 ayrı iddianame hazırlandığı açıklandı. Ayrıca kamu görevlileri hakkında, 'görevi ihmal'e ilişkin soruşturmanın da bu iddianamelerden ayrı sürdüğü bildirildi.

DHA'nın haberine göre, çöken Yılmaz Erbek Apartmanı ile ilgili iddianame İzmir 9´uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı. Yılmaz Erbek Apartmanı B Blok'ta meydana gelen çökmede 11 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı belirtilen iddianamede, olaya ilişkin yapı sahibi, müteahhit, mimar, inşaat mühendisi, uygulama sorumlusu, yapı denetim sorumlusu, mimari ve statik-betonarme proje müelliflerinin de aralarında yer aldığı 2'si tutuklu 10 kişi sanık olarak yer aldı.

'KANUNA, YÖNETMELİĞİ UYGUN OLMAYAN BİNA ÖLDÜRÜYOR'

Yıkımda şüphelilerin sorumluluklarının bulunduğu belirtilen iddianamede "Şüphelilerin açıklandığı şekilde birinci derece deprem bölgesi olan İzmir ilinde mevzuata, deprem yönetmeliğine, imar kanununa yapı denetim kanunundaki düzenlemeye ve yüklenen görev, sorumluluklara aykırı davrandıkları, şüphelilerin kanun ile kendilerine yüklenen dikkat ve özen yükümlülüklerini yerine getirmedikleri, bu eylemleriyle 30.10.2020 tarihli depremde Yılmaz Erbek Apartmanı'nın çökmesine neden oldukları, binanın çökmesinin etkisiyle 11 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 11 vatandaşımızın ise yaralandığı anlaşılmıştır" ifadesine yer verilerek, `bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma´ suçunu işledikleri belirtildi.

İddianamede ayrıca, `Depremlerin değil binaların kanuna, yönetmeliğe, bilimsel gerçekliklere uygun olarak yapılmamasının vatandaşlarımızın ölümlerine ve yaralanmalarına neden olduğu anlaşılmaktadır´ ifadeleri de yer aldı.

Depremde meydana gelen yıkımdan sanıkların sorumlu oldukları vurgulanan iddianamede, 20 yıla kadar hapisleri istendi.