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        Haberler Magazin Yılmaz Erdoğan'dan 'Cansu Taşkın' açıklaması - Son dakika magazin haberleri

        Yılmaz Erdoğan'dan 'Cansu Taşkın' açıklaması

        Yılmaz Erdoğan ile Cansu Taşkın'ın sürpriz aşkının görüntüleri ortaya çıkmıştı. Günlerdir konuşulan görüntülerin ardından Yılmaz Erdoğan suskunluğunu bozdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 23:11 Güncelleme: 16.04.2024 - 23:33
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        Manken Cansu Taşkın, Yılmaz Erdoğan ile hakkında çıkan aşk dedikodularını doğrulamıştı.

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        Cansu Taşkın, ünlü oyuncuyla aşk yaşadığını; "Evet, haberler doğru" diyerek itiraf etmişti.

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        Bu açıklamadan kısa bir süre sonra da Yılmaz Erdoğan ile Cansu Taşkın'ın romantik anları da ortaya çıktı. Taşkın'ın kardeşi Elif Vurgun, Erdoğan'ın ablasına sarıldığı anları sosyal medya hesabından yayımladı. Bu görüntüler magazin gündemine oturdu.

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        Sosyal medyaya sızdırılan görüntüler sonrası Yılmaz Erdoğan'ın, Cansu Taşkın ve Elif Vurgun'a dava açacağı iddia edildi.

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        Yaşananların ardından Yılmaz Erdoğan sessizliği bozdu. Erdoğan; "Geçtiğimiz yıl yaşanmış ve sona ermiş bir ilişki 'garip' bir şekilde gündeme geldi. Artık bu konunun kapatılmasını rica ediyorum. Kimseyi dava etmiyorum. Herkesin ve her şeyin sadece iyi yanlarını hatırlıyor, gerisini unutuyorum. Sevgilerimle..." dedi.

        #cansu taşkın
        #yılmaz erdoğan
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