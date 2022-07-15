YKS sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kalırken üniversite adayları tarafından en çok merak edilen konuların başında, üniversite taban puanları yer alıyor. Üniversite sınavı YKS bilindiği gibi bu sene 18-19 Haziran tarihleri arasında uygulandı. Peki ÖSYM ile YKS kontenjanları ne zaman açıklanacak? İşte YKS 2 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları...