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YKS'nin ikinci oturumu tamamlandı!

AA

2 milyon 24 bin 596 adayın başvuru yaptığı YKS'nin ikinci oturumu AYT, 180 dakika sürdü

YKS

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15'te başladı.

2 milyon 24 bin 596 adayın başvuru yaptığı YKS'nin ikinci oturumu AYT, 6 bin 450 binada, 107 bin 442 salonda uygulandı. Sınavda, 295 bin 601 kişi görev alıyor.

AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan meydana geldi. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtladı.

AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluştu. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer aldı. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde oldu. 

Adaylara 180 dakika süre verilmişti.

 

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