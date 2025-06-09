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        Haberler Bilgi Yaşam YKS sınav giriş belgesi açıklandı mı, giriş yerleri belgesi nereden alınır? 2025 YKS ne zaman?

        YKS sınav giriş belgesi açıklandı mı, giriş yerleri belgesi nereden alınır? 2025 YKS ne zaman?

        ÖSYM tarafından YKS sınav giriş belgesi duyuruluyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na kısa süre kala adaylar tarafından YKS giriş yerlerini sorgulanmaya başladı. YKS üç oturum şeklinde düzenlenecek olup ilk oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavıyla başlayacak. Peki YKS sınav giriş belgesi açıklandı mı? 2025 YKS ne zaman, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2025 - 09:20 Güncelleme: 09.06.2025 - 09:20
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        YKS giriş yerleri sorgulaması başladı. Üniversite hayali olan adaylar gözlerini ÖSYM’den gelecek YKS giriş belgesi açıklandı duyurusuna çevirdi. Adaylar sınav yerlerini öğrenmek için ÖSYM'nin resmi sitesi ais.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bilgilerine ulaşabilecekler. Peki YKS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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        YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

        Adaylar sınav yerlerini öğrenmek için ÖSYM'nin resmi sitesi ais.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bilgilerine ulaşabilecekler.

        YKS GİRİŞ BELGELERİNDE NELER OLACAK?

        YKS sınav giriş belgesi üzerinde adayın:

        Sınava gireceği bina, salon ve sıra bilgisi,

        Sınav saati ve oturum bilgisi,

        Fotoğrafı ve kimlik bilgileri yer alacak.

        Adayların sınav günü bu belgeyi yanlarında bulundurmaları ve kimlik belgeleriyle birlikte sınav yerine gelmeleri zorunludur.

        YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Geçmiş ÖSYM uygulamalarına bakıldığında, YKS sınav giriş belgeleri ve sınav yerleri genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10-15 gün önce adayların erişimine açılıyor. Bu kapsamda, 2025 YKS sınav merkezlerinin Haziran ayının ilk veya ikinci haftasında duyurulması bekleniyor.

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        YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        TYT: 21 Haziran 2025 Cumartesi saat 10:15'te

        AYT: 22 Haziran 2025 Pazar saat 10:15'te

        YDT: 22 Haziran 2025 Pazar saat 15:45'te uygulanacak.

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