YKS sınav giriş belgesi ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime sunulacak. TYT, AYT, YDT sınavlarına girecekler son dakika duyurularını yakından takip ediyor. YKS öncesinde belgeler erişime açılıyor. Peki, ÖSYM ile 2024 YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve nasıl alınır? İşte detaylar...