YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2024! YKS sınav giriş belgesi/yerleri ne zaman açıklanacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS sınav giriş belgesi sorgulanıyor. Üniversite sınavına hazırlanan adaylar giriş yerlerinde sınava girecekleri binayı, salonu ve sınav süresi hakkında bilgiye ulaşacak. Sınava giriş belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecek. Peki YKS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, Üniversite Sınavı (TYT-AYT-YDT) YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
YKS sınav giriş belgesi ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime sunulacak. TYT, AYT, YDT sınavlarına girecekler son dakika duyurularını yakından takip ediyor. YKS öncesinde belgeler erişime açılıyor. Peki, ÖSYM ile 2024 YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve nasıl alınır? İşte detaylar...
YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı (ÖSYM) Bayram Ali Ersoy, internet sitesinden yayımladıkları 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacağını bildirdi.
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÖĞRENİLİR?
YKS sınav giriş belgesi ile ilgili gelişmeleri ÖSYM'nin ana sayfası üzerinden ve ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden takip edebilirsiniz.
YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 3 oturum şeklinde düzenlenecek. Sınavlar 8-9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce sınav yerlerini öğrenebilecek.
Buna göre; Mayıs ayının son haftasından itibaren belgelerin erişime açılacağı tahmin ediliyor.
2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ
ÖSYM, 2024 yılında uygulanacak olan sınavlara ilişkin ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi'ni geçtiğimiz aylarda duyurmuştu.