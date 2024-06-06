Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır? YKS giriş belgesi alma ÖSYM.gov.tr! ÖSYM 2024 Üniversite sınavı YKS giriş belgesi/yerleri sorgulama

        YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2024 Üniversite sınavı YKS giriş belgesi/yerleri sorgulama sayfası

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS giriş belgesi sorgulaması sürüyor. TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda düzenlenecek olan YKS giriş belgesi ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime açıldı. Sınav giriş belgesi üzerinde adayın fotoğrafının görünür olması gerekirken renkli veya renksiz seçenekleriyle çıktı alınabiliyor. Peki YKS giriş belgesi nasıl alınır? İşte ÖSYM 2024 Üniversite sınavı YKS giriş belgesi/yerleri sorgulama sayfası ve tüm bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 10:52 Güncelleme: 06.06.2024 - 19:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        YKS giriş belgesi sorgulamaları hız kazandı. YKS'ye hazırlanan öğrenciler, ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden YKS sınav yerlerini görüntüleyebiliyor. İşte YKS giriş belgesi/yerleri sorgulama sayfası 2024

        2

        YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

        8 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2024-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

        YKS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

        YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        SINAV BİNASINA ALINMAYACAK

        Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

        Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

        SINAV GİRİŞ BELGELERİNE İLİŞKİN UYARILAR

        Adaylar, sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır.

        Sınava giriş belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

        YKS TARİHLERİ 2024

        Üç oturum halinde yapılacak olan YKS yani üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT 8 Haziran Cumartesi günü, ikinci oturumu olan AYT ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak. YDT ise AYT'nin hemen ardından aynı gün yani 9 Haziran Pazar günü yapılacak.

        4

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) 08.06.2024

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) 09.06.2024

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) 09.06.2024

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Havalar biraz serinleyecek
        Havalar biraz serinleyecek
        Beşiktaş'tan sportif direktör hamlesi!
        Beşiktaş'tan sportif direktör hamlesi!
        Enflasyon yıl sonunda ne olur?
        Enflasyon yıl sonunda ne olur?
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Biden'dan bir gaf daha!
        Biden'dan bir gaf daha!
        Bir asılsız sipariş şoku daha!
        Bir asılsız sipariş şoku daha!
        Glamping tatili hesaplı mı değil mi?
        Glamping tatili hesaplı mı değil mi?
        "Swap hariç net rezervlerimiz, 4 yıl sonra ilk defa pozitife döndü"
        "Swap hariç net rezervlerimiz, 4 yıl sonra ilk defa pozitife döndü"
        Galatasaray taraftarlarını korkutan hamle!
        Galatasaray taraftarlarını korkutan hamle!
        Aranan Beatles üyeleri bulundu
        Aranan Beatles üyeleri bulundu
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı