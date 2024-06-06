YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2024 Üniversite sınavı YKS giriş belgesi/yerleri sorgulama sayfası
Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS giriş belgesi sorgulaması sürüyor. TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda düzenlenecek olan YKS giriş belgesi ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime açıldı. Sınav giriş belgesi üzerinde adayın fotoğrafının görünür olması gerekirken renkli veya renksiz seçenekleriyle çıktı alınabiliyor. Peki YKS giriş belgesi nasıl alınır? İşte ÖSYM 2024 Üniversite sınavı YKS giriş belgesi/yerleri sorgulama sayfası ve tüm bilgiler…
YKS giriş belgesi sorgulamaları hız kazandı. YKS'ye hazırlanan öğrenciler, ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden YKS sınav yerlerini görüntüleyebiliyor. İşte YKS giriş belgesi/yerleri sorgulama sayfası 2024
YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI
8 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2024-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sınava giriş belgeleri erişime açıldı.
YKS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.
SINAV BİNASINA ALINMAYACAK
Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.
SINAV GİRİŞ BELGELERİNE İLİŞKİN UYARILAR
Adaylar, sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır.
Sınava giriş belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.
YKS TARİHLERİ 2024
Üç oturum halinde yapılacak olan YKS yani üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT 8 Haziran Cumartesi günü, ikinci oturumu olan AYT ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak. YDT ise AYT'nin hemen ardından aynı gün yani 9 Haziran Pazar günü yapılacak.