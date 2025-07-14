YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 (AYT, YDT, TYT) YKS sonuçları için gözler ÖSYM AİS'te

YKS sonuçları ÖSYM tarafından duyurulacak. Sonuç belgelerinde, adayların TYT, AYT ve YDT oturumlarındaki puanları, başarı sıraları ve yerleştirme puanları yer alacak. İyi bir üniversitede okumak isteyenler YKS sonuçları için detayları sorguluyor. Peki (AYT, YDT, TYT) YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?