YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından duyurulacak. YKS sonuçları sonrası, başarı sıralaması ve aldıkları puanlara göre kılavuz doğrultusunda tercih yapacak olan öğrenciler, ÖSYM AİS ekranından tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Peki YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman, nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?