YKS tercih takvimi 2025: YKS tercihleri ne zaman, kaç tercih hakkı var ve üniversite tercihi nasıl yapılır?

YKS tercih tarihleri belli oldu. Üniversite öğrencisi adayları tercihlerini aldıkları puan durumuna göre yapacak. Adayların tercih listelerindeki programların sırasAdaylar, aldıkları puanlara göre üniversitelerin 2 ve 4 yıllık bölümleri için tercih yapacak. Peki YKS tercihleri ne zaman, kaç tercih hakkı var ve üniversite tercihi nasıl yapılır? İşte YKS tercih takvimi