Müzik kariyerine solo olarak devam eden Gülçin Ergül, hayalindeki beyaz atlı prensi tarif etti. Habertürk'ten Arif Hür'ün haberine göre, Instagram'ın hikaye kısmında, "Erkekte aradığınız özellikler nedir?" yönündeki bir soruyu cevaplandıran şarkıcı, "Anlayışlı, centilmen, olgun ruhlu ve yogayı seven birisini hayatımda istiyorum" dedi. Bazı hayranlarının Hepsi grubu olarak yeniden birleşme yönündeki isteklerini de kesin bir dille reddeden Ergül, "Hepsi ile yeniden birliktelik söz konusu değil. Her ne kadar eski dinleyicilerimizi üzmek istemesem de durum böyle" ifadelerini kullandı.



2005 yılında kurulan Hepsi grubu, 2009 yılında grup içinde yaşanılan fikir ayrılıkları sonrasında dağılmıştı.

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