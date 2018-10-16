YÖK, 18 üniversite için rektör adaylığı başvurusu alacak

Yükseköğretim Kurulu ( YÖK), 18 üniversiteye rektör arandığını duyurdu. Buna göre, rektör adaylığı için gerekli şartları taşıyanlar, 31 Ekim’e kadar YÖK Başkanlığı’na bizzat veya posta yoluyla başvuruda bulunabilecek. Ayrıca rektoraday@yok.gov.tr adresine mail atarak da başvuru yapabilmek mümkün.

Adaylardan istenen belgeler ise şöyle açıklandı:

a) Başvuru dilekçesi,

b) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

c) Rektör Adayı Bilgi Formu,

d) Profesör olarak çalışmış veya çalışıyor olduğuna dair belge,

e) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde bulunan ‘kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak’ şartını sağladığını gösterir belge

İŞTE REKTÖR ARANAN ÜNİVERSİTELER

- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

- Balıkesir Üniversitesi

- Bursa Teknik Üniversitesi

- Erzurum Teknik Üniversitesi

- Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

- Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

- İstanbul Medeniyet Üniversitesi

- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

- Kafkas Üniversitesi

- Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi

- Kocaeli Üniversitesi

- Manisa Celal Bayar Üniversitesi

- Mersin Üniversitesi

- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

- Necmettin Erbakan Üniversitesi

- Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

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