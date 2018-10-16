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YÖK, 18 üniversite için rektör adaylığı başvurusu alacak

YÖK’ten yapılan açıklamaya göre; aralarında Mimar Sinan Güzel Sanatlar, Ankara Yıldırım Beyazıt, Aydın Adnan Menderes, Balıkesir üniversitelerinin de olduğu 18 yükseköğretim kurumuna rektör aranıyor

16.10.2018 - 12:03 | Güncelleme:

Yükseköğretim Kurulu ( YÖK), 18 üniversiteye rektör arandığını duyurdu. Buna göre, rektör adaylığı için gerekli şartları taşıyanlar, 31 Ekim’e kadar YÖK Başkanlığı’na bizzat veya posta yoluyla başvuruda bulunabilecek. Ayrıca rektoraday@yok.gov.tr adresine mail atarak da başvuru yapabilmek mümkün.

Adaylardan istenen belgeler ise şöyle açıklandı:

a) Başvuru dilekçesi,
b) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
c) Rektör Adayı Bilgi Formu,
d) Profesör olarak çalışmış veya çalışıyor olduğuna dair belge,
e) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde bulunan ‘kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak’ şartını sağladığını gösterir belge

İŞTE REKTÖR ARANAN ÜNİVERSİTELER

- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
- Balıkesir Üniversitesi
- Bursa Teknik Üniversitesi
- Erzurum Teknik Üniversitesi
- Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
- Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
- İstanbul Medeniyet Üniversitesi
- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
- Kafkas Üniversitesi
- Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi
- Kocaeli Üniversitesi
- Manisa Celal Bayar Üniversitesi
- Mersin Üniversitesi
- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
- Necmettin Erbakan Üniversitesi
- Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

 

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