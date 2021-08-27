'Yok Olsam'ı paylaştılar

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Türkiye'de ve dünya genelinde milyonlarca müzikseveri kendisine hayran bırakan ünlü sanatçılar Inna, Otilia ve Faydee sosyal medya hesaplarında paylaştıkları Onur Betin & Dj Mert Hakan'a ait 'Yok Olsam' adlı projesiyle Türk müziğinin başarısına dikkat çekiyor.

Avrupa Müzik markasıyla geçtiğimiz aylarda yayınlanan Onur Betin ve DJ Mert Hakan'ın ortak projesi 'Yok Olsam'ı İlhan Ünver seslendirdi. Türkiye'deki radyo ve müzik kanallarının yanı sıra kulüp ve plajlarda sık sık çalınan şarkı, yazın en hit çalışmalarından oldu.