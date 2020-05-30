YÖK'ten yatay geçiş kararı!

YÖK'ün duyurduğu karara göre, yükseköğretime girişte başarı sıralaması şartı bulunan "Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Öğretmenlik, Mühendislik ve Mimarlık" programları dışındaki yükseköğretim programlarının yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıt kaldırılarak, bu programlara yurt içi yatay geçiş kontenjanı kadar yurt dışı kontenjan ayrılabilmesine imkan tanındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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