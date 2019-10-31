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YÖKDİL 2019 sınavı ne zaman? ÖSYM ile YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl alınır? soruları sınava girecek adaylar tarafından merakla araştırılıyor. ÖSYM 7. YÖKDİL sınavına girecek adaylar için uyarılarda bulunurken, sınav tarihini açıkladı. İşte 2019 YÖKDİL sınavına dair merak edilenler...

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

YÖKDİL sınavı 3 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek. Saat 10.15'te başlayacak olan sınav, toplam 180 dakika sürecek. Adaylar sınav sonuçlarını sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle kullanabilecek.

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

YÖKDİL sınavına girecek adaylar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 24 Ekim 2019 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

YÖKDİL SINAVINA GİRECEKLER DİKKAT

03 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019/YÖKDİL için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

YÖKDİL NEDİR?

YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.