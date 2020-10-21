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YÖKDİL başvuru tarihi ne zaman 2020? ÖSYM YÖKDİL kılavuzu yayında! YÖKDİL başvuru nasıl yapılır?

YÖKDİL başvuru kılavuzu 2020 ÖSYM başkanı tarafından yayınlandı. Adaylar 21 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında sınav başvurularını yapabilecek. İşte, YÖKDİL sınav başvurusu ile ilgili detaylar...

YÖKDİL başvuru tarihi ne zaman 2020? ÖSYM YÖKDİL kılavuzu yayında! YÖKDİL başvuru nasıl yapılır?

YÖKDİL başvuru ne zaman? Soruları öğrenciler tarafından merak konusu oldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YÖKDİL başvuru kılavuzunu yayınladığını duyurdu. Peki, YÖKDİL başvuru tarihleri 2020 ne zaman?

YÖKDİL BAŞVURU NE ZAMAN 2020

13 Aralık 2020 tarihinde ikincisini uygulayacağımız Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/2) başvuru kılavuzu internet sitemizde yayımlanmıştır. Başvurular 21 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında yapılacaktır.

YÖKDİL BAŞVURU KLAVUZU

YÖKDİL BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

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