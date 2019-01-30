Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, yabancı dil yeterliliğini belirlemek için gerçekleştirilen YÖKDİL sınavlarının altıncısı için geri sayım başladı. YÖKDİL sınavının başvuruları bugün itibariyle başlamış oldu. Sınavlar, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacak. Peki, YÖKDİL başvuruları nasıl yapılır? İşte 2019 YÖKDİL sınav başvuru ekrani

YÖKDİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

YÖK tarafından adayın alanındaki dil yeterliliğini belirlemeye yönelik olarak başlatılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvuracak adaylar başvurularını http://yokdil.yok.gov.tr/ adresinden gerçekleştirebilecek.

YÖKDİL Sınavı, 10 Mart 2019 Pazar günü saat 14.00’te tek oturum halinde gerçekleştirilecektir.

Adaylara, çoktan seçmeli ve 5 (beş) cevap şıklı 80 (seksen) adet soru sorulacak ve 180 (yüz seksen) dakika sınav süresi verilecektir.

YÖKDİL SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLER İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adaylar, sınava girebilmek için “Sınav Giriş Belgesi” ile “Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi” (fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart) ibraz etmek zorundadırlar. Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez. Belge kontrolleri ilgili sınav görevlilerince yapılacak olup, eksik belgesi olanlar sınava alınmayacaktır.

Sınav Giriş Belgeleri, yokdil.yok.gov.tr adresi üzerinden, sınav takviminde belirtilen tarih aralığında adayların erişimine açılacaktır. Sınav Giriş Belgesinin renkli veya siyah beyaz çıktısı alınabilir. Adaylar, bu belgelerin yazıcıdan dökümünü alırken belge üzerindeki tüm alanların görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Sınav Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınav Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YÖKDİL SINAVI SONUÇLARI DENKLİKTE KULLANILABİLECEK

Yükseköğretim Yürütme Kurulunca alınan kararla, YÖKDİL sınav sonuçları diploma denklik işlemlerinde kullanılabilecek. Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan yazılı açıklamada, Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve YÖK arasında YÖKDİL Sınavı yapılmasına ilişkin protokolün 1 Şubat 2017 tarihinde imzalandığı hatırlatıldı. Açıklamada, aynı gün yapılan Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında, YÖK tarafından kabul edilecek merkezi yabancı dil sınavlarının, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) olarak belirlenmesi kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 19 Nisan 2017'de aldığı karar doğrultusunda, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği hükümleri ubugünca denklik işlemlerinde yabancı dil puanı istenenler için YÖKDİL sınavının da eş değer sınav olarak gösterilebileceği bildirildi.