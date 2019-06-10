YÖKDİL ne zaman, başvuru nasıl yapılır? Şeklindeki sorular adaylar tarafından merak konusu oldu. YÖKDİL sınavı için başvuru tarihleri ve sınav tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde yerini aldı.

YÖKDİL BAŞVURU NE ZAMAN?

YÖKDİL sınavı için başvuru işlemleri 13 - 23 Eylül 2019 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru günü ise 2 Ekim 2019 tarihi olarak belirlendi.

YÖKDİL NE ZAMAN YAPILACAK 2019

YÖKDİL sınavı 3 Kasım 2019 tarihinde yapılacak.

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

"Yeni YÖK" olarak, yükseköğretim sistemimizde ilk kez uygulamaya koyduğumuz "alana özgü tek yabancı dil sınavı" olan YÖKDİL, bilindiği üzere YÖK'ün koordinasyonunda, Ankara Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi tarafından müştereken uygulanmaktaydı.

YÖKDİL sınavının sürdürülmesindeki katkılarından dolayı Anadolu ve Ankara Üniversitelerine teşekkür ederiz.

2019 yılı bahar dönemi sınavı başarıyla gerçekleştirilmiş olan YÖKDİL, 2019 yılı sonbaharından itibaren artık "ÖSYM" tarafından, yine YÖK'ün koordinasyonunda, "Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler" alanlarında uygulanmaya devam edecektir.

2019 yılı sonbahar dönemi YÖKDİL sınavı 03 Kasım 2019 tarihinde, "Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce" dillerinde, "Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler" alanlarında yapılacaktır.

"Akademisyen dostu Yeni YÖK" olarak kurguladığımız YÖKDİL Sınavı yine YÖK'ün koordinesinde ÖSYM tarafından yapılmaya devam edilecek olup, sınav tarihlerine ilişkin bilgi her yıl ÖSYM'nin sınav takviminde yer alacaktır.?

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.