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YÖKDİL saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürüyor? YÖKDİL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

YÖKDİL sınavı yarın binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek. ÖSYM tarafından ilk kez gerçekleşecek olan YÖKDİL sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek soruları da öğrenciler tarafından merak konusu oldu. İşte YÖKDİL sınavıyla ilgili detaylar ve YÖKDİL sınav giriş belgesi...

YÖKDİL

YÖKDİL saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürüyor? Şeklindeki sorular öğrenciler tarafından merak konusu oldu. ÖSYM YÖKDİL sınavının 3 Kasım Pazar günü gerçekleştirileceğini duyurdu. Katılım sağlayacak öğrenciler sınav giriş belgelerini almaları gerekiyor. İşte YÖKDİL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı haberimizde...

YÖKDİL SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? 2019

YÖKDİL 3 Kasım 2019 Pazar günü saat 10.15’te tek oturum halinde gerçekleştirilecektir. Sınava girecekler saat 10.00’a kadar sınav giriş merkezlerine alınacaklar saat 10.00’dan sonra gelenler ise sınavların yapıldığı binalara alınmayacaklar.

YÖKDİL KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

YÖKDİL sınavına katılacak adayalra çoktan seçmeli ve 5 (beş) cevap şıklı 80 (seksen) adet soru sorulacak ve 180 (yüz seksen) dakika sınav süresi verilecektir.

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ

YÖKDİL PUANLAMA NASIL YAPILIR?

Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle “geçersiz” sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacaktır.

 

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