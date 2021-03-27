YÖKDİL saat kaçta? sorusu yarın ki sınav öncesinde adaylar tarafından merakla araştırılıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen YÖKDİL-2 başvuruları 21 Ekim – 2 Kasım tarihlerinde alınmıştı. Sınav, koronavirüs nedeniyle ertelenmişti. YÖKDİL-2 yarın yapılacak. İşte YÖKDİL ile ilgili merak edilip araştırılanlar ve YÖKDİL sınav giriş belgesi sorgulama sayfası...

YÖKDİL SINAVI SAAT KAÇTA?

ÖSYM yıl içerisinde yapılacak YÖKDİL sınavı tarihlerini paylaştı. YÖKDİL sınavı 28 Mart 2021 tarihinde yani yarın yapılacak. 2021-YÖKDİL/1 sınavına girecek adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak.

SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruya göre, 28 Mart'ta uygulanacak 2021-YÖKDİL/1 sınavı adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adayların sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden, bugün saat 14.00'ten itibaren erişime açıldı. Adaylar, belgelerini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

YÖKDİL NEDİR?

YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.